São Paulo abre conversas para renovar contrato do atacante William Gomes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem conversas em andamento para renovar o contrato do jovem atacante William Gomes, de 18 anos.

O atual vínculo do atacante com o tricolor vai até junho de 2026. O São Paulo não quer perder tempo e busca valorizar o contrato com o atleta, que já recebeu sondagens de clubes europeus. A expectativa é de que as partes cheguem a um acordo em breve.

Em março de 2023, William Gomes assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. Como já completou 18 anos, poderá assinar um novo vínculo com o clube do Morumbis. A multa rescisória é de aproximadamente R$ 440 milhões.

William Gomes fez sua estreia pelo time profissional do São Paulo em novembro, diante do Fluminense, aos 17 anos. O jovem encantou o técnico Dorival Júnior, que voltou a utiliza-lo em outras duas partidas na mesma temporada.

Em 2024, são quatro jogos disputados até o momento, todos saindo do banco de reservas. O atacante ainda não balançou as redes com a camisa profissional do tricolor. Ele chegou ao clube em 2021, com 15 anos, e despertou atenção por sua velocidade e finalização. Nos últimos dois anos, o ponta marcou 27 gols em 72 partidas somando atuações pelo sub-17 e 20.