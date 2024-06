Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, renova contrato com clube árabe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, renovou o contrato com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

O treinador português acertou a permanência no time árabe por mais uma temporada. O contrato com a equipe iria até 30 de junho deste ano.

Vítor Pereira chegou ao Al-Shabab em fevereiro de 2024, após ficar um período de recesso depois de ter sido demitido do Flamengo. Ao todo foram 15 partidas no comando técnico, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas, além da oitava posição no campeonato saudita.

No Brasil, Vítor Pereira também comandou o Corinthians em 2022. Em 58 jogos no Timão, foram 23 vitórias, 20 empates e 15 derrotas, além do vice-campeonato da Copa do Brasil.