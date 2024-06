São Paulo vence Criciúma e afasta crise em jogo com recorde e falha bizarra

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo espantou uma sequência de quatro jogos sem vencer, superou o Criciúma com autoridade por 2 a 1 dentro do MorumBis e se recolocou na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro. Alisson bateu recorde e marcou o gol mais rápido da atual edição do torneio, e Lucas ampliou ainda na etapa inicial. Jandrei, já nos acréscimos, cometeu uma falha e cedeu o único gol dos visitantes.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía subiu aos 18 pontos e foi ao 7° lugar, ultrapassando o Bragantino pelo saldo de gols. Os catarinenses, por outro lado, estacionaram nos 12 pontos e, ocupando a 13ª posição, seguem com a sombra do Z4

Os dois clubes voltam a jogar no domingo (30) pelo Brasileirão. O São Paulo recebe o Bahia de Rogério Ceni, enquanto o Criciúma encara, também em casa, o Inter.

