Maratonista Daniel Nascimento cai no doping e está fora dos Jogos de Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A delegação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris sofreu sua primeira baixa nesta segunda-feira (15) após o maratonista Daniel Nascimento, 25, testar positivo para três substâncias proibidas, de acordo com a lista de atletas suspensos pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem).

No site da entidade, o nome do atleta aparece com uma indicação de suspensão provisória. Há 11 dias, no dia 4 de julho, ele foi submetido a um teste surpresa, que apontou a presença de um conjunto de anabolizantes.

De acordo com a ABCD, as substâncias encontradas no material biológico do atleta foram as seguintes: Drostanolona, Metenolona, Nandrolona, todas da classe de esteroides anabolizante S1, precursores da testosterona, que podem resultar em até quatro anos de suspensão.

Daniel foi o primeiro brasileiro a conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris na maratona masculina. Ele deverá responder a um processo suspenso, a menos que consiga comprovar contaminação do teste. A pena mínima para o caso é de quatro anos de suspensão, que pode ser reduzida pela metade caso o atleta consiga provar ausência de intenção.

A namorada de Daniel, Grazieli Zarri, também foi suspensa em 23 de janeiro, devido à presença de Testosterona, Androstanediol e Androstanedio em seu teste, realizado no Quênia.

Sem o maratonista, a delegação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris caiu de 277 para 276 atletas.

