Filho de Ramón Díaz facilita adaptação no Corinthians

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, facilita a adaptação da nova comissão técnica do Corinthians. O auxiliar Emiliano Díaz domina o idioma e tem relação mais estreita com os jogadores.

Ele esteve ao lado do pai na apresentação. Além de ajudar com a tradução, ele tomou a frente para dar alguns respostas e foi defendido por Ramón: "Não está aqui só por ser meu filho. Qual auxiliar tem 12 títulos na carreira?

O filho de Ramón Díaz tem participação ativa no dia a dia e muitas vezes se porta como o próprio treinador do time. Ele apareceu rouco já no segundo dia de clube por tantos gritos no primeiro contato com o elenco.

Emiliano continuou morando no Brasil após a saída do Vasco e tem amplo conhecimento do futebol do país. Até por isso possui participação ativa na busca por reforços.

O UOL ouviu que Emiliano Díaz é "boleiro do bem": cobra e elogia quando necessário, sempre aberto a conversar com os atletas.

Foi comum nos últimos dias ele perguntar aos jogadores o que achavam de determinadas situações e como pode resolver os problemas. A relação dos atletas com o ex-técnico António Oliveira era boa, mas havia pouco espaço para esse tipo de discussão de igual para igual.

O Timão está contente com os primeiros dias da nova comissão e crê que a equipe sairá rapidamente das últimas colocações do Brasileirão.