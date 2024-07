Sorteios da UEFA vão mudar na nova temporada; saiba as novidades

A UEFA anunciou nesta quarta-feira, por meio de um comunicado oficial, que os sorteios das competições europeias serão reformulados devido aos novos formatos que entrarão em vigor nesta temporada.

Com o aumento do número de clubes participantes no formato de liga, a UEFA informou que, a partir desta temporada, os sorteios serão, em parte, informatizados.

Na Liga dos Campeões, por exemplo, cada uma das 36 equipes será sorteada manualmente para a colocação nos respectivos potes, utilizando as tradicionais bolas. Em seguida, "um programa automatizado sorteará aleatoriamente oito adversários nos quatro potes, que serão revelados na tela da sala do sorteio e na televisão". O software também determinará quais jogos serão disputados em casa e quais fora, esclarece a UEFA.

"O sorteio começará com o Pote 1, atribuindo oito adversários às nove equipes, uma após a outra, e continuará com os outros potes em ordem decrescente até que todas as equipes tenham recebido seus oito adversários. O software garantirá total aleatoriedade dentro das condições estipuladas pelos regulamentos (por exemplo, proteção do país e não mais de dois adversários do mesmo país), assegurando ao mesmo tempo que o sorteio possa ser concluído para todas as equipes sem gerar impasses", explica a nota oficial da UEFA.

A entidade informou que as equipes participantes da Liga dos Campeões conhecerão seus rivais no próximo dia 29 de agosto. As datas e horários dos jogos serão comunicados no dia 31 de agosto.

Leia Também: Japão vence Argentina de forma polêmica no vôlei