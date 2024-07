Japão vence Argentina de forma polêmica no vôlei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo pelo Grupo C, o Japão venceu a Argentina por 3 sets a 1, com parciais 25/16, 25/22, 18/25 e 25/23, que deixou os argentinos próximos da eliminação.

A polêmica ficou com a reclamação dos argentinos com a arbitragem no segundo set, com um toque em lance de bloqueio japonês não visto pela arbitragem mesmo após um desafio. Pela reclamação, os argentinos receberam um cartão vermelho no banco de reservas, o que somou um ponto decisivo a mais para o Japão.

