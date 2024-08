Tite perde para fã de série da seleção e rodada embola disputa pelo título

EDER TRASKINISÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 21ª rodada do Brasileiro embolou a briga pelo título do torneio. O Botafogo tomou a liderança com um jogo a mais do que o Flamengo, que perdeu na rodada para o São Paulo. O Fortaleza venceu o Cruzeiro fora e colou no Rubro-negro; o Palmeiras, por sua vez, voltou a pontuar.

O São Paulo de Zubeldía derrotou o Flamengo e o argentino confessou ter assistido à série seleção brasileira com Tite. Zubeldía comemorou ter vencido o treinador que viu conquistar a Copa América de 2019 na série do Amazon Prime.

O MorumBIS, inclusive, registrou o recorde de público no ano: foram 58.065 torcedores. A renda também foi recorde, ultrapassando os R$ 4 milhões de arrecadação.

O Palmeiras flertou em voltar a ser o 'time da virada' ao marcar no fim e evitar a derrota contra o Internacional. Rony marcou um golaço de cobertura quase nos acréscimos para empatar o jogo e evitar a quarta derrota seguida.

No jogo que deu a liderança ao Botafogo, Luiz Henrique brilhou. O camisa 7 sofreu dois pênaltis e foi fundamental na goleada carioca sobre o Atlético-GO.

O Fortaleza venceu o Cruzeiro fora de casa em confronto direto, chegou a 39 pontos e entrou na briga pelo título. O Leão tem o mesmo número de jogos do Flamengo, mas um a menos do que o líder Botafogo.

O Corinthians voltou à zona do rebaixamento após conseguir a proeza de ter dois jogadores a mais por boa parte do jogo e só empatar com o Juventude dentro da Neo Química Arena. Os gaúchos tiveram o goleiro expulso na primeira etapa, depois o lateral Alan Ruschel também recebeu o vermelho e, por fim, Lucas Barbosa foi expulso já no banco de reservas.

A rodada ainda ficou marcada pela despedida do atacante Éder, do Criciúma, que anunciou aposentadoria, e pela estreia de Joel Campbell, costarriquenho que já foi sensação de Copa do Mundo, no Atlético-GO.

ZUBELDÍA, O 'TELESPECTADOR'

O treinador argentino falou que assistiu à série da conquista da Copa América de 2019 pela seleção brasileira comandada por Tite. Ele falou sobre a felicidade de vencer o consagrado treinador.

Quando Brasil ganha a Copa América, vi o documentário. nesta terça-feira (6) estava enfrentando esse treinador. São as situações que desfrutamos por causa do futebol. Amo futebol e, quando enfrento personagens que via na TV, é muito prazeroso. Gosto de competir e claro que desfruto quando ganho.

RONY SALVA O PALMEIRAS

O Palmeiras ia perdendo o quarto jogo consecutivo até os últimos minutos quando Rony apareceu para marcar um golaço de cobertura e empatar o jogo. O gol no fim contra o Inter fez o torcedor sonhar com a volta do 'time da virada', mas parou por aí. O Verdão tem pela frente uma sequência decisiva para o ano com dois jogos consecutivos com o Flamengo e um contra o Botafogo.

LUIZ HENRIQUE JOGA BOTAFOGO PARA LIDERANÇA

O Botafogo poupou titulares no jogo contra o Atlético-GO, mas escalou Luiz Henrique e isso foi o bastante para decidir o jogo. O camisa 7 sofreu dois pênaltis, cobrou um deles e converteu. Os cariocas tomaram a liderança momentânea e continuaram no posto após o Flamengo ser derrotado pelo São Paulo.

SENSAÇÃO DE COPA DO MUNDO ESTREIA

Joel Campbell estreou pelo Atlético-GO e marcou um gol de pênalti na derrota para o Botafogo. O costarriquenho foi uma das sensações da Copa do Mundo de 2014, quando sua seleção caiu no grupo da morte com Inglaterra, Itália e Uruguai, avançou como líder, passou pela Grécia nas oitavas e caiu, ainda que de forma invicta, para a Holanda, nas penalidades nas quartas de final.

CORINTHIANS NÃO VENCE NEM CONTRA NOVE

Dentro da Neo Química Arena, o Corinthians teve dois jogadores a mais por mais de 30 minutos contra o Juventude e não conseguiu vencer o time gaúcho. O goleiro Gabriel Vasconcellos foi expulso no fim do primeiro tempo, depois Alan Ruschel também recebeu o vermelho, mas o duelo terminou empatado em 1 a 1 e o Timão voltou para a zona do rebaixamento. Lucas Barbosa ainda foi expulso no banco de reservas para completar três vermelhos no jogo.