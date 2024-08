Di Maria ganha homenagem emocionante na Argentina; veja

Nesta terça-feira, Ángel Di María confirmou que continuará no Benfica na próxima temporada, adiando assim seu tão comentado retorno à Argentina. No entanto, o artista Pato Ramonda organizou uma emocionante homenagem ao atacante das águias, reunindo centenas de moradores de Rio Terceiro no campo do Club Atlético Rio Terceiro.

Com uma impressionante instalação de 110 metros de comprimento e 73 metros de largura, as imagens mostram uma representação do famoso gesto de coração que Di María faz ao celebrar seus gols, tanto pelo Benfica quanto pela seleção argentina.

O artista argentino explicou: "Minha inspiração foi, sem dúvida, o gesto icônico que Di María faz ao celebrar seus gols. A ideia é envolver as pessoas na criação dessa obra de arte, trazendo arte e criando uma nova forma de expressão."

