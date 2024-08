Imane Khelif é campeã olímpica: "Sou uma mulher como as outras"

Imane Khelfi sagrou-se, ao final da noite de sábado (9), campeã olímpica, em Paris, na categoria de até 66 quilogramas, ao superar a chinesa Yang Li, na final, após três rounds, por decisão unânime dos juizes.

A pugilista argelina respondeu, desta maneira, com brilhantismo à polêmica levantada pelo fato de ter sido desqualificada dos últimos Campeonatos do Mundo, em 2023, por ter reprovado no exame de gênero realizado pela Federação Internacional de Boxe (IBA), e aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem clara.

"Estou totalmente qualificada. Sou uma mulher como qualquer outra mulher. Nasci mulher, vivi enquanto mulher e competi enquanto mulher. Não há qualquer dúvida", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico Daily Mail.

"Há inimigos do sucesso, é claro. Isso dá ao meu sucesso um sabor especial, devido a estes ataques", completou a atleta de 25 anos de idade.

Leia Também: Escalação de Marta será definida em reunião à noite