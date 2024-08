Data marcada e quatro pré-candidatos: como se desenha a eleição do Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A eleição para presidente do Flamengo se aproxima. Com pleito marcado para 9 de dezembro e quatro pré-candidatos já anunciados, o clube começa a respirar o pleito que vai definir quem substitui Rodolfo Landim para o triênio 2025/2027.

COMO SERÁ

A eleição acontecerá em uma segunda-feira. No dia 9, os sócios podem votar entre 8h e 21h (de Brasília) em urnas eletrônicas do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) na sede da Gávea.

O estatuto manda que as eleições aconteçam nos primeiros 10 dias de dezembro. As duas últimas aconteceram em um sábado e a escolha de segunda gerou questionamentos de vários sócios, incluindo um dos pré-candidatos, por dificultar a vida de quem é de fora do Rio de Janeiro. A justificativa foi de que o calendário apertado com final da Libertadores no dia 30 e, portanto, 1º de dezembro poderia ser uma comemoração de título, além da última rodada do Brasileiro dia 8, diminuíram as datas possíveis.

A inscrição das chapas será entre os dias 10 e 30 de setembro. Cada uma será identificada por um número.

QUEM SÃO OS PRÉ-CANDIDATOS

Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação. Atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Ele venceu a concorrência com Bap pela vaga com apoio de Landim, o que dividiu a base aliada.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é um dos candidatos da oposição. Presidente do Conselho de Administração, ainda tinha a expectativa de ter o apoio do atual presidente, o que não aconteceu. Ele terá o apoio de nomes importantes que deixaram a atual gestão recentemente.

Maurício Gomes de Mattos deixou a vice-presidência de Consulados e Embaixadas para se candidatar. Ele foi o primeiro a anunciar que iria concorrer ao pleito como uma terceira via.

Wallim Vasconcellos foi o último a anunciar que iria concorrer à eleição. Ex-vice-presidente de futebol e finanças, ele foi figura importante na gestão que iniciou a reformulação no Fla em 2013 ao lado de Landim e outros nomes.

Os nomes de Peruano e Pedro Paulo surgiram também entre os grupos políticos. Pessoas de dentro do clube, porém, acreditam que o atual formato dificulta a criação de mais do que três chapas.

TABULEIRO

Um comunicado enviado pelo Flamengo definiu as categorias de quem está apto a votar. A relação de eleitores sairá em 31 de agosto e sócios-torcedores não votam.

Nem todos os grupos políticos definiram o apoio a algum candidato. Vários deles ainda tem situação indefinida e enfrentam debandadas para anunciar o apoio a um nome.