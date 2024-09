Corinthians se resguarda de calote da Esportes da Sorte em acordo por Depay

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians usa todas as armas jurídicas para se resguardar de um possível calote da empresa de apostas Esportes da Sorte, responsável por boa parte do aporte financeiro na contratação de Memphis Depay e alvo da Operação Integration, em Pernambuco.

A princípio, o aporte de R$ 57 milhões da Esportes da Sorte continua valendo para a contratação de Depay. O valor total do acordo pelo atacante holandês pode superar R$ 70 milhões em dois anos -somando direitos de imagem, premiações e participações em ações de marketing.

A reportagem apurou que, para se resguardar de um calote no futuro, o Timão tem cláusula com previsão de "multa altíssima". A indenização é prevista caso haja rescisão contratual pelo não cumprimento do acordo por parte da casa de apostas.

Segundo fontes do clube, não houve bloqueio das contas da empresa de bet, que é investigada pela polícia por envolvimento com o jogo do bicho.

Além disso, os departamentos de marketing e financeiro concederam o aval para a contratação de Depay por projetarem um plano B "no pior dos cenários" com a casa de apostas.

O vínculo entre Corinthians e Esportes da Sorte contempla a contratação de um nome midiático com subsídio da patrocinadora desde que foi firmado. Memphis deve chegar ao Brasil no próximo domingo (8).