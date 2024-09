Ex-jogador mora na rua com cachorro e luta contra vício de drogas

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Maurizio Schillaci, ex-jogador da Lazio e do Palermo na década de 1980, está morando nas ruas de Palermo e enfrenta problema com drogas.

O QUE ACONTECEU

Aos 62 anos de idade, Schillaci virou sem-teto e vive com o seu cachorro, Ciccio. As informações foram reveladas em um documentário divulgado no YouTube.

Ele luta contra o vício de drogas, entre elas cocaína e heroína. O problema o acompanha desde o fim de sua carreira como profissional, marcada por lesões.

Um grupo de voluntários lançou uma campanha para ajudar o ex-jogador e seu companheiro canino.

"Como sabem, ajudamos o Maurizio Schillaci e o seu cão. Ele vai fazer uns exames de saúde e nós estamos ajudando a tratar o seu cão. O Maurizio está num estado de desnutrição significativa. Está cansado de se alimentar apenas de comida enlatada", afirma voluntário em documentário no YouTube.

PRIMO DE LENDA

Maurizio Schilacci é primo de Salvatore "Totò" Schillaci, artilheiro da Itália na Copa do Mundo de 1990. Salvatore neste sábado (14) tem 59 anos e enfrenta um grave problema de saúde.

O italiano está internado em estado crítico em Palermo devido a complicações de um tumor no cólon.