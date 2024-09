Jogador de 14 anos morre após disparo acidental enquanto manuseava arma

Murilo Costa Felix, jogador de 14 anos do Porto Vitória, morreu nesta quinta-feira após ser atingido por um tiro na cabeça enquanto manuseava uma arma com um amigo. O incidente aconteceu no último sábado, mas a morte só foi confirmada no Hospital Infantil de Vitória.

Segundo da polícia, a arma pertencia ao pai do amigo de Murilo, e o jovem acabou manuseando-a, o que resultou no disparo fatal.

O Porto Vitória lamentou profundamente a perda do atleta. Em nota oficial, o clube expressou: "É com imensa tristeza que lamentamos o falecimento de Murilo Costa Felix, que será sempre lembrado como um craque da história do Porto, trazendo alegria e um sorriso a todos que o conheceram."

O clube também demonstrou apoio à família e amigos do jogador: "Murilo lutou bravamente dentro e fora de campo, internado desde o último dia 21, até à confirmação da morte cerebral."

