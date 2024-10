Volante do Coritiba passa mal em campo e é levado de ambulância a hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Zé Gabriel, do Coritiba, passou mal no fim do jogo contra o América-MG, nesta sexta-feira (4), no estádio Independência, e precisou ser encaminhado ao hospital.

Zé Gabriel sentiu um mal-estar e caiu em campo logo após o encerramento da partida. O América-MG venceu por 2 a 1 em jogo da 30ª rodada da Série B.

O jogador recebeu pronto atendimento dos médicos dos dois times e foi levado de ambulância para o hospital. Ele passará por exames.

Zé Gabriel tem 25 anos e está emprestado ao Coritiba pelo Vasco desde agosto. Ele foi revelado pelo Internacional e defendeu o Cruzmaltino nas temporadas de 2022 e 2023, além do primeiro semestre de 2024.