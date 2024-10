Surfista da seleção é atacado por tubarão na Flórida

Um adolescente de 16 anos, Teddy Wittemann, foi mordido por um tubarão enquanto surfava em uma praia da Flórida, nos Estados Unidos. Teddy faz parte da seleção masculina sub-18 do USA Surfing Junior. Ele contou nas redes sociais que estava surfando com um amigo quando o tubarão mordeu a parte interna de seu braço e se debateu. "Dei uma olhada rápida no que parecia ser um tubarão de mais de 1,5 metro na lateral do meu corpo", disse Teddy.

Após o ataque, um casal que estava na praia ajudou o adolescente e o levou ao hospital. Apesar do susto, Teddy não teve lesões graves nos tendões ou ligamentos. Os médicos informaram que ele poderá voltar a surfar quando seu braço estiver completamente recuperado.

O jovem surfista compartilhou que, logo após o incidente, seu primeiro pensamento foi: "será que eu vou poder competir no surfe novamente?" O medo de perder a capacidade de competir foi grande, já que o ataque poderia ter causado danos muito mais sérios.

Teddy refletiu sobre o quão grave o acidente poderia ter sido. "Eu poderia ter perdido meu braço, eu poderia ter perdido a capacidade de usar meus dedos ou mover meu pulso. Poderia ter sido muito pior", afirmou o adolescente à emissora Fox35 Orlando.