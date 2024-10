Botafogo vence Bragantino, retoma ponta das mãos do Palmeiras e abre frente

IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez sua parte e aumentou a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileiro. Tudo por causa da vitória suada por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (26), no Nabi Abi Chedid, pela 31ª rodada do Brasileiro.

E foi uma vitória suada, com um gol de Gregore, já aos 40 minutos do segundo tempo. Desta vez, o time não cedeu empate, como no jogo anterior pela Série A, contra o Criciúma.

O resultado fez com que o Botafogo chegasse aos 64 pontos, três a mais do que o Palmeiras -que tropeçou na rodada, empatando com o Fortaleza em casa.

Ou seja, o time alvinegro aumentou em dois pontos a folga na liderança. Mais uma rodada se passou e ele não foi alcançado.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. O time paulista chegou ao sétimo jogo sem vencer e está com o mesmo número de pontos do Juventude, que está no Z4. No momento, é o primeiro time fora da zona.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Vasco, dia 5, no Nilton Santos. Mas antes, tem o jogo de volta contra o Peñarol, quarta-feira (30), pelas semifinais da Libertadores.

Já o Red Bull Bragantino recebe o Cuiabá, sábado (2), em confronto direto contra a degola.

JOGO TRAVADO

No primeiro tempo, o Botafogo mostrou o apetite e a intensidade costumeiros.

Com basicamente o mesmo time que começou a goleada sobre o Peñarol, na Libertadores, a tentativa era replicar a dinâmica. Só Alex Telles não jogou, dando lugar a Cuiabano.

O Botafogo já sabia o que acontecera com o Palmeiras, no jogo mais cedo, e por isso tinha chance aumentar a vantagem na liderança, em comparação ao desenho inicial da rodada.

O Red Bull Bragantino começou perdido, errando muitos passes. Isso ajudou o Botafogo a criar volume. Mas o time da casa conseguiu sobreviver sem levar gols. Se acertou e equilibrou o jogo.

O Botafogo deu sinais de desgaste já na etapa inicial, algo natural para quem precisa colocar tanta fome nas duas competições que disputa.

Igor Jesus conseguiu uma escapada. O chute cruzado passou muito perto. Foi a chance mais clara do Botafogo.

Por outro lado, o duelo fonético entre Jhon Jhon e John rendeu um chute traiçoeiro do meia do Bragantino e uma defesa providencial do goleiro botafoguense.

INTERVENÇÃO QUE VALE IGUAL GOL

Logo nos minutos iniciais do segundo tempo, o Botafogo mostrou que tinha recuperado parcialmente o fôlego. Pressão total.

Mas uma participação impressionante de Jadsom Silva impediu o gol de Cuiabano, depois de uma dividida na área, com Cleiton já batido na jogada. Foi quase em cima da linha que o lateral improvisado do Red Bull Bragantino salvou.

HORA DE MUDAR -E VENCER

Com um setor ofensivo menos inspirado fisicamente e tecnicamente, o Botafogo precisou de gente nova.

Tanto que as mexidas de Artur Jorge foram as entradas de Eduardo, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Uma tentativa de nova característica para furar a barreira do time da casa.

O Red Bull também tentava suas cartadas, mas menos eficazes e perigosas do que as chances do primeiro tempo.

Com os times já muito mudados, a vitória precisava sair de uma alternativa menos lógica. E veio. Cobrança de falta da esquerda bem alta, e coube a Gregore subir mais e fazer de cabeça, já aos 40 minutos do segundo tempo.

Foi o primeiro gol do volante pelo Botafogo. Detalhe é que a batida de falta foi o primeiro toque de Oscar Romero na bola -o paraguaio tinha acabado de entrar.

O Botafogo não desistiu e foi premiado.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Raul) e Gustavinho (Eric Ramires); Jhon Jhon (Ivan Cavaleiro), Vitinho e Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO

John, Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Gregore; Thiago Almada (Matheus Martins), Savarino (Eduardo), Luiz Henrique (Romero) e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Victor Hugo Imazu dos Santos

Cartões amarelos: Jadsom Silva (RED); Bastos (BOT)

Gols: Gregore (BOT), aos 40'/2ºT