Ex-Tottenham pede saída de Ten Hag e aponta favorito à sucessão no United

Jamie O'Hara acredita que Erik ten Hag já perdeu todo o crédito como técnico do Manchester United e que o clube deveria agir rapidamente para substituir o treinador. Durante uma análise na Sky Sports, no domingo, o ex-jogador do Tottenham comentou a recente derrota do United para o West Ham por 2 a 1, criticando o desempenho do técnico neerlandês.

“Com nove jogos, o United está em 14º lugar na tabela. Isso é inaceitável para o Manchester United! Você até poderia aceitar o time no meio da tabela, mas perder quatro jogos em nove rodadas é demais”, criticou O'Hara, conforme citado pelo Mirror.

O ex-meio-campista também sugeriu que o United deveria ter dispensado Ten Hag ainda após a conquista da FA Cup, recomendando, em seu lugar, o atual assistente técnico, Ruud van Nistelrooy. “Eu colocaria Van Nistelrooy no comando. Ele foi trazido como adjunto por alguma razão, e acredito que tenha potencial para liderar. As coisas não poderiam ficar piores do que estão”, acrescentou.

Além disso, O'Hara sugeriu que Xavi poderia ser outra opção viável para o United, finalizando: “Ten Hag não tem futuro no United. Ele teve seu tempo, mas, desculpem, não é bom o suficiente.”

