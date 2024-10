Savinho se machuca no City e deixa campo chorando a dois dias da convocação

(UOL/FOLHAPRESS) - Titular da seleção brasileira na última Data Fifa, o atacante Savinho se machucou durante o jogo entre Manchester City e Tottenham, nesta quarta-feira (30), pela Copa da Liga Inglesa.

Savinho sentiu dores no tornozelo direito durante o segundo tempo. O jogador brasileiro não teve condições de continuar na partida e foi substituído por Jacob Wright.

O atacante nem sequer conseguiu ficar de pé após se machucar. Ele foi atendido por médicos do Manchester City e deixou o gramado chorando na maca.

Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para a Data Fifa de novembro na próxima sexta-feira (1°).

O atacante agora vê o chamado sob dúvida e pode ficar de fora da lista para os jogos contra a Venezuela, no dia 14, e contra o Uruguai, no dia 19. Ele havia sido titular nas últimas duas partidas, as vitórias contra Chile e Peru.