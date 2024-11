Van Nistelrooy quebra silêncio após ser descartado por Amorim no United

Ruud van Nistelrooy recorreu, esta sexta-feira (15), às redes sociais para quebrar o silêncio após ter saído do Manchester United por decisão de Ruben Amorim, novo treinador do clube inglês, que não pretendia incluir o então treinador interino na sua equipe técnica.

"A todos do Manchester United, em especial aos integrantes do staff, aos jogadores e aos torcedores. Quero agradecer do fundo do meu coração o apoio recebido", começou por escrever Van Nistelrooy, prosseguindo.

"Foi um privilégio e uma honra representar este clube como jogador e como treinador. Irei sempre lembrar as memórias que compartilhamos juntos. O Manchester United terá sempre um lugar especial no meu coração e espero que os dias de glória em Old Trafford apareçam muito em breve. Não apenas porque quero o melhor para clube, mas porque vocês merecem tudo isso. Cuidem-se", afirmou o treinador neerlandês que fica, agora, livre para treinar outro clube.

Van Nistelrooy ficou no papel de treinador interino do United após a demissão de Erik ten Hag, tendo registrado um saldo positivo de três vitórias e um empate em quatro jogos. Para trás fica, ainda, uma passagem pelo comando técnico do PSV, clube no qual venceu 33 dos 51 jogos disputados na temporada 2022/23.

