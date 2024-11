Barcelona vence o Brest com 100º gol de Lewandowski na Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Brest por 3 a 0 nesta terça-feira (26), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

Lewandowski, duas vezes, e Dani Olmo fizeram os gols do Barcelona. Com o gol de pênalti que abriu o placar, o jogador chegou ao seu 100º gol na carreira na Champions.

Com a vitória, o Barcelona soma 12 pontos e é o 2º colocado da competição, apenas um ponto atrás da líder Inter de Milão. O Liverpool, também com 12 pontos, recebe o Real Madrid em casa nesta quarta-feira (27) e pode ultrapassá-los.

Já o Brest tem 10 pontos e está em 8º lugar. O time francês pode ser ultrapassado ainda nesta rodada por Borussia Dortmund e Aston Villa.

No novo formato da Champions, os oito primeiros colocados se classificam para as oitavas de final, enquanto os posicionados entre a 9ª e a 24ª colocação jogam uma repescagem. Os últimos doze colocados são eliminados ao fim da 8ª rodada.

O próximo confronto do Barcelona pela Liga dos Campeões é contra o Borussia Dortmund, fora de casa, no dia 11 de dezembro. O Brest recebe o PSV, em casa, no dia 10.

NO PANTEÃO DOS CRAQUES

O 1º gol de Lewandowski na partida foi o 100º de sua carreira na principal competição de clubes do continente europeu. Ao todo, Lewa anotou 17 gols no torneio com a camisa do Borussia Dortmund, 69 gols pelo Bayern de Munique e, agora, 10 gols pelo Barcelona. Na atual edição, o polonês soma 7 gols e é o artilheiro da competição.

Na história da Champions, Lewandowski só fica atrás de Cristiano Ronaldo (141 gols) e Lionel Messi (129) em número de gols. O 4º colocado na lista de artilheiros é o francês Karim Benzema, com 90 gols.

COMO FOI O JOGO

O Barcelona foi completamente dominante no 1º tempo da partida. O time catalão fez apenas um gol na primeira etapa, de pênalti com Lewandowski, mas teve mais posse de bola e não cedeu espaços para o Brest atacar.

No 2º tempo, o Barcelona continuou não dando chances para o time francês. Os espanhóis ampliaram o placar com Dani Olmo aos 20 minutos, e mataram a partida nos acréscimos com mais um gol de Lewandowski.

De acordo com a plataforma Footstats, o Barcelona finalizou ao todo 17 vezes contra a meta do goleiro Bizot, sendo sete chutes no alvo. O Brest, por sua vez, chutou apenas uma vez na partida, finalizando para fora.

BARCELONA

Peña; Joundé, Cubaarsí, Iñigo Martínez, Martín (Balde); Casadó, Pedri (Frenkie de Jong), Fermín Lopez (Torre); Olmo (Gavi), Raphinha, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

BREST

Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara; Fernandes (Martin), Camara (Faivre), Doumbia (Pereira Lage), Magnetti; Sima (Baldé), Ajorque (Del Castillo). Técnico: Éric Roy.Local: Estádio Olímpico, Barcelona (Espanha)

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovina)

Cartões amarelos: Lala, Camara, Ajorque e Le Cardinal (BRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Lewandowski (BAR), 10' do 1º tempo; Olmo (BAR), 20' do 2º tempo; Lewandowski (BAR), 90+2' do 2º tempo

