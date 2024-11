Mbappé perde pênalti, Liverpool vence, lidera a Liga dos Campeões e afunda Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Real Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira (27), em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo aconteceu em Anfield.

Os gols do jogo foram marcados por Mac Allister e Gakpo. Mbappé desperdiçou a penalidade que poderia ter empatado o jogo para o Real Madrid, ainda com 1 a 0 para o Liverpool. Salah também perdeu um pênalti, mas logo depois os Reds ampliaram o placar em 2 a 0.

Com a vitória, o Liverpool disparou na liderança da Champions com 15 pontos, conquistando sua quinta vitória em cinco jogos. Já o Real busca melhorar a campanha de apenas duas vitórias e três derrotas, com seis pontos, na 24ª posição.

O Real enfrenta o Atalanta na próxima rodada, enquanto os Reds pegam o Girona. Os dois duelos acontecerão às 17h (de Brasília), no dia 10 de dezembro, terça-feira.

COMO FOI O JOGO

O Liverpool dominou o campo ofensivo com três finalizações a gol na primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, os donos da casa criaram mais oportunidades de abrir o placar que o Real Madrid, que não conseguiu chutar a gol. Sem dois dos principais atacantes, Vinicius Júnior e Rodrygo, a equipe espanhola teve dificuldades para oferecer perigo à equipe inglesa.

No segundo tempo, equipes perderam pênaltis, mas o Liverpool fez dois gols e venceu o duelo. Mbappé desperdiçou cobrança que poderia empatar o duelo, enquanto Salah não conseguiu ampliar a vitória do Liverpool em seguida. Apesar disso, o Liverpool fez o segundo tento do jogo em confronto de muita superioridade ao Real e pouca ofensividade da equipe espanhola.

