Justiça do Chile manda Jorge Valdivia de volta à prisão

A Justiça do Chile decidiu na noite desta quinta-feira que Jorge Valdivia, ex-jogador e ídolo do Palmeiras, deve retornar à prisão. O ex-meio-campista, de 41 anos, enfrenta duas acusações de estupro feitas por mulheres diferentes. Valdivia nega ambas as denúncias, mas a decisão judicial determinou a revogação de sua prisão domiciliar.

Desde 4 de novembro, o ex-atleta vinha cumprindo prisão domiciliar noturna e estava proibido de se aproximar de uma das mulheres que o acusaram. No entanto, a nova determinação judicial exige que Valdivia se apresente ao presídio.

Pamela Valdez, porta-voz do Ministério Público chileno, justificou a medida afirmando que "a liberdade do acusado representa perigo à segurança da sociedade". A decisão reflete a gravidade das acusações e a necessidade de proteger as denunciantes.

Valdivia foi detido pela primeira vez em 22 de outubro, após a denúncia inicial de um suposto crime sexual. Um dia depois, uma segunda mulher apresentou nova acusação contra o ex-jogador, reforçando o caso. Ele permaneceu preso até 4 de novembro, quando foi concedida a prisão domiciliar.

Conhecido como "Mago", Valdivia encerrou sua carreira no futebol em julho de 2022 e vinha trabalhando como comentarista esportivo em uma emissora do Chile.