Pai atleticano surpreende filho com passagem para a final da Libertadores

Neste sábado acontece a final da Taça Libertadores, com a participação do Atlético Mineiro e do Botafogo. Muitos torcedores brasileiros estão viajando para Buenos Aires, capital da Argentina, para assistir à final da competição 'in loco'.

Uma história envolvendo torcedores do Atlético Mineiro está viralizando nas redes sociais. Um torcedor do Galo levou a família ao aeroporto para se despedir dele. O que o filho não esperava era ser surpreendido pelo próprio pai.

Já próximo da área de embarque, o pai revelou que o filho também iria para Buenos Aires. "Você acha que eu não vou te levar? Vamos embora, rapaz!", disse o pai. Depois de achar que era uma brincadeira, o jovem caiu em lágrimas com esse presente de Natal antecipado.

