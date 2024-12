Arrascaeta evolui como líder no Fla, assume a 10 e tem desafio pela frente

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Arrascaeta é um dos principais e mais regulares nomes do Flamengo da geração 2019. Mas isso não quer dizer que o uruguaio não tenha problemas. Decisivo mais uma vez na temporada, o meia mostrou todas as credenciais para assumir a camisa 10 de vez, se fortaleceu como um líder do vestiário, mas ainda sofreu diversas vezes com lesões em 2024 e tem a questão física como desafio para 2025.

A 10 estava vaga desde que Gabigol perdeu o número por sair em uma foto com a camisa do Corinthians. Havia uma promessa de que Arrascaeta assumiria a lendária camisa após a saída de Diego Ribas, mas isso nunca se concretizou. Agora, ele foi oficializado para seguir o legado de Zico.

LÍDER E EX-TÍMIDO

Arrascaeta foi um dos líderes do Flamengo em 2024. Agregador dos gringos, o uruguaio se tornou quase um ímã na adaptação de todos eles ao Brasil. Além disso, assumiu a faixa de capitão no início da temporada, quando Gerson precisou se afastar para uma cirurgia no rim.

O uruguaio passou a ser muito mais participativo dentro do vestiário e no dia a dia. Apesar do perfil menos extrovertido que outros, se consolidou como referência não apenas técnica, mas também como voz ativa no grupo.

A terapia ajudou nesse sentido. O uruguaio passou a cuidar bem mais da saúde mental a pedido da esposa, Camila, com quem está há cerca de 11 anos. Nas sessões, evoluiu para conseguir se expressar e de fato colocar para fora aquilo que sente e pensa. Se já estava muito adaptado ao Fla, o "ex-tímido" da época de Cruzeiro foi embora completamente nessa nova fase.

DECISIVO EM MOMENTOS CERTOS

Esse foi o ano de Arrascaeta com menos participações em gols desde que chegou ao Flamengo, mas isso não quer dizer que ele não decidiu. O uruguaio terminou 2024 com 10 gols e 10 assistências em 43 partidas pelo rubro-negro. A temporada do time como um todo foi conturbada e cheia de altos e baixos.

Algumas dessas participações foram fundamentais para o título do Fla na Copa do Brasil, como o primeiro gol no jogo de ida da final no Maracanã contra o Atlético-MG. Ou quando ele marcou diante do Bahia também em casa para sacramentar a vaga às semifinais.

PROBLEMAS FÍSICOS VIRAM DESAFIO PARA 2025

Não foi um ano fácil para o meia. Acostumado a problemas físicos em todas as temporadas, essa não foi diferente e talvez tenha sido a mais desafiadora nesse sentido. Arrascaeta jogou a reta final inteira no sacrifício por um problema no joelho. Depois do título da Copa do Brasil, foi liberado pelo clube para fazer a artroscopia necessária para reabilitação. Ele não quis abrir mão de estar em campo.

Ele também ficou um mês fora por lesão no músculo adutor da coxa esquerda em agosto. Antes disso, em abril, também perdeu algumas partidas por uma "pequena lesão" na coxa direita.

A expectativa é que o retorno em 2025 seja melhor. Ele já estará disponível na pré-temporada e tem se cuidado cada vez mais em casa para aguentar o ritmo.

O FUTURO NO FLAMENGO AGORA COM A 10

O uruguaio será o novo camisa 10 do Flamengo. De férias, ele recebeu a notícia da diretoria que deixa o clube ainda neste mês. Mesmo com a mudança, Bap não pretende rever essa decisão.

Arrascaeta já conversou com a atual diretoria sobre o desejo de se aposentar no Flamengo. Com 30 anos, ele tem contrato até o fim de 2026 e caberá ao novo presidente a definição sobre o que fazer com o uruguaio. O meia já falou que tinha o sonho de atual no Peñarol, clube que torce, mas o amor pelo Fla pode superar esse desejo.