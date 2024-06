Sete alimentos processados que aceleram o envelhecimento da pele

Nem sempre os inimigos da sua pele estão nas prateleiras de cosméticos. Às vezes, eles se escondem na sua despensa, disfarçados de alimentos deliciosos. O 'website' SheFinds falou com as dermatologistas Elaine F. Kung e Enrizza P. Factor, e a especialista em cuidados de pele Adrienne O'Connell para conhecer as sugestões que deve evitar.

1. Manteiga e margarina:

A margarina pode parecer inofensiva, mas seus óleos hidrogenados, ricos em gorduras trans, são um verdadeiro pesadelo para a pele. Elas entopem os poros, causam acne e contribuem para a perda de elasticidade.

2. Batatas fritas:

Sal em excesso? Na sua pele também! O sal presente nas batatas fritas desidrata as células, deixando-a seca, sem brilho e com rugas mais aparentes.

3. Pão branco:

Carboidratos refinados, como os do pão branco, são digeridos rapidamente, elevando os níveis de açúcar no sangue. Isso desencadeia uma reação em cadeia que danifica o colágeno e a elastina, proteínas essenciais para a firmeza e elasticidade da pele.

4. Cereais açucarados:

Açúcar refinado em excesso? A pele paga o preço! Ele causa danos irreversíveis às proteínas de colágeno e elastina, acelerando o envelhecimento e deixando a pele flácida e sem viço.

5. Frituras:

Sal, óleo e altas temperaturas: a combinação perfeita para prejudicar a saúde da pele. O excesso de sal desidrata, enquanto o óleo obstrui os poros e as altas temperaturas danificam o colágeno.

6. Doces:

Carboidratos refinados novamente? Sim, eles também estão presentes nos doces e causam os mesmos problemas que o pão branco: aumento do açúcar no sangue, danos ao colágeno e elastina, e envelhecimento precoce da pele.

7. Enlatados salgados:

Sal, conservantes e sódio: uma bomba-relógio para a sua hidratação! O consumo excessivo de enlatados salgados desidrata o corpo, inclusive a pele, deixando-a seca, sem viço e propensa a rugas.

Mas nem tudo está perdido!

Embora esses alimentos possam ser tentadores, é importante consumi-los com moderação e buscar alternativas mais saudáveis. Priorize frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e beba bastante água para manter a pele hidratada, firme e radiante por muito mais tempo!

