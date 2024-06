Por que as crianças precisam (tanto) de educação musical? - A educação musical pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde holística das crianças e jovens. Nutrir mentes através da música vai muito além da sala de aula e pode incluir qualquer coisa, desde tocar um instrumento até participar de um coral, e ensina aos pequenos muito mais do que aparenta (ou se ouve!). Desde melhorar a memória, passando por desenvolver as capacidades de resolução de problemas e até mesmo prepará-los para o sucesso em áreas não musicais, a educação musical é um ótimo caminho que a garotada deve conhecer e percorrer! Por sinal, enumeramos todos os benefícios que a música pode fazer para o desenvolvimento de uma criança. Curioso para saber como você pode impactar positivamente a vida do seu filho com a educação musical? Clique para descobrir.

