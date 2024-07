Gosta de morangos? Podem ser ótimos para a saúde do coração, diz estudo

Recentemente, um estudo apresentado na Nutrition 2024, conferência anual de nutricionistas norte-americanos, investigou o impacto dos morangos na saúde do coração. Os resultados revelaram que consumir esta fruta pode ajudar a reduzir o risco de problemas cardiovasculares e a melhorar o controle da glicose.

Segundo os pesquisadores, "a pesquisa focou nos efeitos da ingestão dos morangos na função endotelial e no controle da glicose, explorando a relação entre as respostas de dilatação mediada pelo fluxo e a intervenção no risco de doença cardiovascular", explicaram em comunicado.

O estudo envolveu a análise de 36 mulheres e 32 homens, com idades entre 20 e 62 anos. Essa análise ajudou a equipe a concluir que "adicionar apenas uma xícara de morangos diariamente à dieta pode ter efeitos benéficos significativos na saúde cardiovascular", conforme destacou Britt Burton-Freeman, uma das autoras do estudo. Ela também ressaltou que "uma dieta pobre em frutas está entre os três principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes".



