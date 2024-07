Cirurgias plásticas mais populares do mundo (algumas são surpreendentes) - A cirurgia plástica está se tornando cada vez mais popular ano após ano. Com uma variedade de procedimentos disponíveis e com a crescente aceitação cultural, não é surpreendente que mais pessoas estejam escolhendo a cirurgia estética do que nunca. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), cerca de 16 milhões de cirurgias estéticas são realizadas nos EUA todos os anos. No Brasil, os dados mais atualizados são de 2020. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), aponta que foram feitas mais de 1,3 milhão de intervenções cirúrgicas estéticas naquele ano por aqui, o que coloca o Brasil na segunda colocação mundial quando falamos de cirurgias plásticas. Embora certos procedimentos tenham sido populares por décadas, outras cirurgias mais recentes estão crescendo rapidamente em demandas. Mas vale lembrar: são cirurgias e trazem riscos. Curioso para descobrir as cirurgias plásticas mais comuns do mundo? Então clique na galeria a seguir.

© <p>Getty Images</p>