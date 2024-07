Aprenda a fazer quitutes com arroz dormido e evite o desperdício

Está pensando em fazer um arroz fresquinho, mas não quer jogar fora o que já tem pronto do dia anterior? Não se preocupe, para esse arroz amanhecido não ir para o lixo, te ensinamos a fazer Bolinho de Arroz, recheado com queijo. A receita promete muito sabor e rende até 30 unidades.

Para aprender como fazer, confira a receita abaixo:

Bolinho de Arroz

Ingredientes:

2 xícaras de arroz branco já cozido, de preferência, dormido

1 ovo

3 colheres de sopa de Farinha de Trigo Finna com Fermento

2 colheres de sopa de salsinha picada

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

200g de queijo muçarela em cubos pequenos

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

- Em uma tigela, coloque o arroz, o ovo, a Farinha de Trigo Finna e misture. Adicione o queijo ralado, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino;

- Veja se tem necessidade de colocar um pouco do leite, para dar a liga, ou se a consistência já está boa para fazer as bolinhas. Coloque uma colher da mistura na mão e recheie com um cubo de queijo muçarela;

- Feche a bolinha pressionando bem. Frite o bolinho em óleo quente até ficar dourado.

Tempo de Preparo: 30 minutos

Rendimento: 25 a 30 unidades