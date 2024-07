Estudo: Covid pode causar mudanças a longo prazo no sistema imunológico

Estudos contínuos sobre os efeitos da Covid-19 estão sendo regularmente divulgados. Um novo estudo publicado na revista Allergy revelou que a infecção pelo SARS-CoV-2 causa alterações significativas no sistema imunológico a longo prazo, mesmo em casos leves.

Pesquisadores da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, examinaram parâmetros imunológicos em 133 indivíduos que se recuperaram da Covid-19 e compararam com 98 indivíduos sem infecção para chegar a essa conclusão.

"Dez semanas após a infecção, os indivíduos recuperados mostraram sinais claros de ativação imunológica de suas células T e B, em contraste com os indivíduos saudáveis do estudo", disse Winfried Pickl, um dos pesquisadores envolvidos no projeto, em comunicado.

Ele explicou também que "mesmo após uma doença leve, observamos uma redução significativa de células imunológicas no sangue". Além disso, houve uma diminuição dos anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 e uma mudança "surpreendente" nos padrões dos fatores de crescimento no sangue, indicando que "o sistema imunológico pode não estar mais respondendo da melhor maneira aos novos desafios para quem se recuperou da infecção".

Por fim, Pickl esclareceu que "esses resultados fornecem uma possível explicação para o fato de que certas consequências a longo prazo da Covid-19 podem estar relacionadas aos danos no sistema imunológico celular causados pelo SARS-CoV-2 e à aparente redução na maturação e/ou migração de células imunológicas da medula óssea".

Leia Também: Descoberto gene que pode dar imunidade à covid