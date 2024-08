Rápido e econômico: aprenda a fazer Espaguete com Peixe e Abobrinha

Sabe aqueles dias em que não temos muito tempo para preparar a refeição, seja almoço ou jantar? Não se preocupe com isso, porque vamos te ensinar uma receita rápida com rendimento de até 6 porções. Aprenda a fazer Espaguete com Peixe e Abobrinha, preparado com o peixe da sua preferência, fica pronto em até 30 minutos.

Deu água na boca? É só ver o modo de preparo abaixo e colocar a mão na massa:

Espaguete com Peixe e Abobrinha

Ingredientes:

1 abobrinha pequena em rodelas finas

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

1 dente de alho picadinho

2 colheres (sopa) de cebola picadinha

5 tomates (sem pele e sementes) em cubinhos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

350g de peixe (Saint Peter, Linguado ou outro de sua preferência) em cubos

1 embalagem de creme de leite

½ copo de requeijão

Cebolinha verde picadinha a gosto

1 embalagem de Espaguete Estrela

Modo de Preparo:

- Refogue rapidamente a abobrinha na metade da margarina. Retire e reserve.

- Na mesma frigideira, coloque a margarina restante e refogue o alho e a cebola. Junte os tomates, o sal, a pimenta e refogue um pouco. Acrescente o peixe e cozinhe por 10 minutos. Junte o creme de leite, o requeijão, a cebolinha e deixe aquecer bem. Junte a abobrinha reservada.

- Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

- Escorra a massa, acomode num refratário grande e acrescente o refogado de abobrinha. Sirva a seguir.

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos