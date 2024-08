Por que os casos de doenças autoimunes têm aumentado aumentando tanto? - As doenças autoimunes, nas quais os mecanismos de defesa do corpo ficam confusos e atacam as suas próprias células saudáveis, existem desde sempre. Há muitos tipos de condições do gênero, como artrite reumatóide e diabetes tipo 1, e elas realmente não são novidade. Mas a novidade é o número crescente de pessoas que sofrem com elas. Há décadas que a incidência de doenças autoimunes tem aumentado (especialmente em mulheres) e os cientistas estão tentando descobrir as razões. Curioso? Confira esta galeria para saber mais.

© Shutterstock