Como fazer um vinagre de framboesa delicioso (e versátil)

Sim, leu bem. Consegue fazer um vinagre de framboesa incrível em casa. Como? Basta seguir as indicações da Good Housekeeping. Depois pode usar em saladas e como substituto do vinagre de vinho tinto.

Ingredientes:

450 g de framboesas congeladas

600 ml de vinagre branco destilado

Modo de preparação:

1- Coloque as framboesas numa tigela (não metálica) com o vinagre branco destilado, cubra com película aderente e deixe em repouso durante uma semana, esmagando a fruta ocasionalmente.

2- Coe para um jarro, retire a espuma com uma colher e, depois, coloque para garrafas de vidro esterilizadas.

