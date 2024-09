Cinco alimentos que ajudam a 'derreter' a gordura teimosa na barriga

Há alimentos, alguns deles improváveis, que ajudam a diminuir a gordura abdominal. Em declarações ao SportLife, a nutricionista Marianne Fazzi revelou cinco deles.

Veja, abaixo, os alimentos que estão entre os maiores aliados da perda de gordura localizada na barriga:

1- Whey protein

Segundo a nutricionista, "tomar whey protein pode ajudar no controle da glicemia, pois as proteínas possuem um índice glicêmico menor do que os carboidratos". "Isto é, apresenta uma menor variação da glicose após a sua ingestão, o que contribui para diminuir o apetite, proporcionando uma sensação mais prolongada de saciedade", explica.

2- Smoothies

"São opções práticas e deliciosas que ainda ajudam a acelerar o metabolismo dependendo dos ingredientes utilizados", destaca também.

3- Mingau de aveia

A aveia é fonte de fibras. "Ajuda a controlar os níveis de colesterol, além de contribuir para a saúde intestinal", aponta, destacando que os mingaus de aveia "prolongam a sensação de saciedade, uma vez que sua digestão é fácil e lenta, contribuindo para o emagrecimento".

4- Ovo

"Não importa o modo de preparo, a proteína do ovo proporciona saciedade (...), além de ser rico em nutrientes essenciais", diz Marianne Fazzi, destacando a quantidade de aminoácidos deste alimento.

5- Iogurte

Deve optar por versões naturais e ricas em proteínas e gorduras saudáveis.

