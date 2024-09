É seguro tomar um banho quente depois de comer? Especialistas respondem

Existe, desde sempre, a ideia de que um banho depois de comer tem consequências negativas. É mesmo assim? Tudo pode depender da temperatura da água. Especialistas da PlumbNation, citados no Mirror, explicaram alguns dos efeitos negativos de tomar banho com água quente logo após a refeição.

Depois de comer, o corpo concentra-se na digestão, o que exige "um aumento do fluxo sanguíneo para o estômago e os intestinos". "Quanto mais sangue for direcionado para o estômago, melhor será o desempenho do seu sistema digestivo", explicam.

Quando toma um banho de água quente, "o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, especialmente junto à pele". Isto causa a vasodilatação, "o que atrai mais sangue para a superfície do corpo para ajudar a esfriar", reduzindo a quantidade de sangue disponível para a digestão.

Quais as consequências? Desacelerar a digestão pode fazer com que comece a sentir-se mais lento, inchado, com náuseas ou muito cheio.

Esperar pelo menos 30 minutos depois de comer, ajuda o corpo a "concentrar-se em mover os alimentos através do trato digestivo de forma mais eficiente, ajudando a prevenir estes sintomas desagradáveis", acrescentam.

Leia Também: Como lidar com o Transtorno Opositor Desafiador?