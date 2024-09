Por que tantos adultos estão sendo diagnosticados com TDAH atualmente? - Nos últimos anos, particularmente desde 2020, houve um aumento notável no número de adultos diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), uma condição antes associada principalmente a crianças. Muitos adultos estão descobrindo que suas dificuldades de longa data com foco, organização e controle de impulsos podem estar enraizadas no TDAH não diagnosticado. Mas o que está impulsionando o aumento nos diagnósticos? É uma maior conscientização e uma redução do estigma? Será que a tecnologia também desempenha um papel nisso? Ou a pandemia de Covid-19 é a responsável? Clique para saber mais sobre o TDAH e o aumento do diagnóstico em adultos.

© <p>Shutterstock</p>