Hábitos simples que ajudam a manter a casa limpa e organizada; veja

Manter a casa organizada pode ser um desafio, especialmente para quem tem filhos e animais de estimação. No entanto, segundo especialistas em organização consultados pelo BestLife, adotar alguns hábitos simples pode facilitar muito essa tarefa e garantir que a casa fique limpa e arrumada.

Dicas práticas para manter a casa organizada:

Guarde os objetos no lugar certo: Cheyenne Ely, da Cheyenne Paige Interiors, explica que, embora possa parecer mais fácil deixar os itens em qualquer superfície, basta um segundo a mais para guardá-los no lugar correto, o que ajuda a evitar o acúmulo de bagunça.

Defina um lugar para cada coisa: A organizadora profissional Courtney Finley recomenda que todos os itens tenham um local específico. Além disso, sugere livrar-se de objetos que não se encaixam facilmente no espaço disponível, o que ajuda a manter a ordem.

Evite usar o chão como depósito: Gabriella Dyson, editora da Better Homes and Gardens, alerta que usar o chão como área de armazenamento pode rapidamente fazer com que a desordem saia de controle. Ela aconselha manter tudo armazenado, pendurado ou organizado em seus devidos lugares.

Não deixe pratos sujos no lava-louças: Ely sugere criar o hábito de colocar a louça na máquina antes de dormir e esvaziá-la pela manhã, garantindo que a cozinha esteja sempre organizada.

Organize o correio regularmente: Especialistas da Merry Maids recomendam separar o correio assim que ele chegar, colocando as cartas em pastas ou caixotes específicos para reduzir a bagunça e manter documentos importantes sempre à mão.

Envolva toda a família: Megan McGovern, CEO da SORT By Megan, destaca que envolver a família no processo de organização é essencial. Ela afirma que, ao encorajar todos a contribuírem, a tarefa de manter a casa arrumada se torna muito mais fácil, sendo essa uma estratégia adotada por muitos adeptos do minimalismo.

