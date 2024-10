Os três signos que vão namorar com o ex de um amigo ainda este ano

Para algumas pessoas, namorar com o ex de amigo é algo que nunca lhe passou pela cabeça. Contudo, para outras, trata-se de algo natural. O amor fala mais alto e para elas não existe qualquer problema.

Segundo a lista do 'website' TvAzteca, estes são os três signos que vão namorar com o ex de um amigo ainda no decorrer deste ano. Veja se conhece alguém assim.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Não vão hesitar se se sentem atraídos pela outra pessoa. Gostam de fazer amigos e é essa confiança e esta é uma situação que não lhe parece errada."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Não se importam que os amigos fiquem chateados. Considera que os seus sentimentos estão sempre à frente."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Acredita que não existem regras nos relacionamentos. Consideram que cada pessoa é livre para agir como quiser."

