Frio nas mãos e pés pode ser sintoma de doença grave, diz especialista

É amplamente conhecido que as baixas temperaturas podem impactar nosso organismo, tornando-o mais suscetível a vírus e doenças. O que talvez muitos não saibam é que o frio também pode ter efeitos nos músculos. Quando os vasos sanguíneos se contraem, a circulação sanguínea diminui, o que afeta especialmente as extremidades do corpo, como mãos e pés, que começam a esfriar, pois o sangue encontra maior dificuldade para chegar até essas regiões.

Entretanto, há outros fatores a considerar. A médica Sarah Brewer explicou ao jornal Daily Express que mãos e pés frios podem estar associados a diversos problemas de saúde. Esses sintomas podem indicar desde condições como frieiras e varizes até a síndrome de Raynaud, uma doença que reduz o fluxo sanguíneo para determinadas áreas do corpo, como os dedos das mãos e dos pés, além de doenças mais graves, como a doença arterial periférica (DAP).

A DAP, conforme descrito no portal do Hospital da Luz, é caracterizada pela obstrução progressiva das artérias, mais comumente nos membros inferiores. Essa condição está relacionada a um aumento no risco de eventos cardíacos, como o infarto agudo do miocárdio, e de eventos cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral (AVC). A principal consequência da DAP é a isquemia, um termo médico que se refere à insuficiência de sangue e oxigênio em uma parte específica do corpo.

Conforme Brewer, a DAP se torna mais comum com o avanço da idade, hábitos como o tabagismo, níveis elevados de colesterol, pressão arterial alta e diabetes mal controlada. Sem tratamento, essa doença pode evoluir para casos graves, como a gangrena, podendo resultar até em amputações.

Esses problemas de circulação podem ser minimizados com mudanças simples no estilo de vida. Segundo Brewer, manter as extremidades do corpo, como mãos e pés, aquecidas e secas, evitar roupas apertadas, combater o excesso de peso, praticar pelo menos 30 minutos de atividade física diariamente e evitar permanecer por longos períodos sentado são atitudes que ajudam a melhorar a circulação sanguínea.

Além disso, a alimentação pode desempenhar um papel crucial na saúde circulatória. Uma dieta balanceada, rica em frutas e vegetais (ao menos cinco porções diárias), juntamente com o consumo de peixes ricos em ômega-3, como o salmão, atum e cavala, pode favorecer uma melhor circulação, de acordo com Brewer. O ômega-3 presente nesses peixes é conhecido por ajudar na saúde dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação, principalmente nas extremidades.

A nutricionista Emma Ross, em entrevista ao mesmo jornal, complementa que alimentos como amoras-silvestres, pimenta-caiena, alho, gengibre, laranjas, sementes de abóbora, nozes e melancia também contribuem para a melhora da circulação sanguínea. Esses alimentos, por serem ricos em nutrientes que favorecem a dilatação dos vasos sanguíneos, são importantes aliados na prevenção de problemas circulatórios, especialmente em períodos de frio.



