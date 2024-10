Existe uma hora ideal para jantar? Finalmente a resposta!

Estando em processo de emagrecimento, será que existe uma hora ideal para jantar? Confrontado pelo jornal Metrópoles com um estudo publicado pela Cell Metabolism, que indica que pessoas que jantam entre as 17 e as 19 horas queimam mais calorias, o nutricionista Matheus Maestralle considera que não há necessidade de jantar tão cedo.

No entender do especialista, é preciso entender o tipo de alimentação que a pessoa em questão está habituada a fazer. "Se for uma refeição maior, com grandes quantidades de carboidratos e gorduras, é interessante dar um intervalo de digestão entre uma a duas horas antes de dormir. Se for uma refeição rápida, como um iogurte natural com abacate, uma porção de castanhas ou uma dose de proteína, podemos esperar uns 30 minutos e ir para cama", diz.

Maestralle compartilha ainda outro alerta. Comer muito tarde pode impactar o sono "devido ao aumento da insulina e do impacto da produção de melatonina".