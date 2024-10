É mais saudável comer sementes de abóbora cruas ou torradas?

As sementes de abóbora são um alimento versátil e nutritivo, que pode ser consumido de várias maneiras, seja em granolas, pães ou simplesmente sozinhas. Mas será que há uma diferença significativa entre comê-las cruas ou torradas? Segundo a nutricionista Samreen Saniya, consultada pelo HealthShots, ambas as formas de consumo oferecem benefícios para a saúde, mas apresentam particularidades que podem influenciar na escolha de acordo com as preferências de cada um.

Benefícios das sementes de abóbora cruas

Consumir sementes de abóbora cruas preserva melhor certos nutrientes, especialmente a vitamina E, que pode ser reduzida durante o processo de aquecimento. Além disso, ao optar por sementes cruas, você mantém o alimento em sua forma mais natural, sem a adição de sal, óleos ou outros ingredientes, o que pode ser vantajoso para quem busca uma dieta mais pura e sem processados.

Vantagens de consumir sementes de abóbora torradas

Por outro lado, as sementes de abóbora torradas podem ser mais fáceis de digerir, uma vez que o calor ajuda a eliminar alguns compostos que podem dificultar a digestão. Esse processo também facilita a absorção de certos nutrientes pelo organismo. Além disso, a textura crocante das sementes torradas as torna mais atraentes e agradáveis para o consumo, podendo ser uma opção mais palatável para muitas pessoas.

Tanto as sementes cruas quanto as torradas são saudáveis e podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. A escolha entre uma forma ou outra depende das preferências pessoais e dos objetivos nutricionais. Incorporar as duas opções na dieta pode ser uma forma de aproveitar o melhor de cada uma.

