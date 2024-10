Erros comuns ao fritar um bife: dicas de uma chef para evitar deslizes

Saber preparar carne da forma correta é essencial não apenas para garantir o sabor, mas também para a segurança na hora de consumir. Kate Austen, chef vencedora da última edição do programa britânico Great British Menu, compartilhou no DailyMail alguns dos principais erros que as pessoas cometem ao cozinhar um bife.

Segundo a chef, um dos deslizes mais comuns é tirar a carne diretamente da geladeira e colocá-la na frigideira. Ela recomenda deixar o bife atingir a temperatura ambiente antes de cozinhar. Esse passo ajuda a carne a cozinhar de maneira uniforme, garantindo um visual e textura mais atraentes.

Outro erro que prejudica o resultado final é usar uma frigideira que não esteja quente o suficiente. De acordo com Kate, a carne bovina é “robusta e suporta altas temperaturas”, o que é crucial para conseguir aquela caramelização intensa e dourada que torna o bife ainda mais saboroso.



