Alimentos que ajudam a proteger o fígado e evitar inflamações; entenda

O fígado desempenha funções essenciais no organismo, incluindo a regulação do metabolismo e a eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Por isso, adotar uma alimentação balanceada é uma das melhores formas de garantir a saúde desse órgão vital.

A nutricionista Ana Luzón compartilhou ao portal HuffPost uma lista de alimentos que ajudam a prevenir inflamações e doenças hepáticas:

Vegetais crucíferos: Brócolis, couve-flor e couve-de-bruxelas são indicados por suas propriedades desintoxicantes e por reduzirem o estresse oxidativo.

Alho e cebola: Esses alimentos estimulam enzimas hepáticas que auxiliam na eliminação de toxinas do organismo.

Frutas cítricas: Laranjas, limões e outras frutas desse tipo são excelentes aliados no cuidado com o fígado.

Azeite de oliva: Usar azeite como base para cozinhar é uma forma saudável de proteger o fígado.

Alimentos ricos em ômega-3: Inclua na dieta peixes como salmão, sardinha e cavala, além de nozes e outras oleaginosas.

Aveia e grãos integrais: Esses alimentos ajudam na regulação do metabolismo e contribuem para o bom funcionamento do fígado.

Chá verde: É conhecido por reduzir a gordura acumulada no fígado, sendo uma ótima bebida para incluir no dia a dia.

Frutas vermelhas: Mirtilos e amoras oferecem antioxidantes que protegem o fígado contra danos.

Leguminosas, cúrcuma e gengibre: Esses alimentos são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e hepatoprotetoras.

Incluir esses alimentos na dieta regularmente pode ajudar a manter o fígado saudável, reduzindo o risco de inflamações e doenças hepáticas graves.

