Pequenas mudanças que vão fazer com que ganhe muito espaço em casa

Como está posicionado o sofá na sua sala? Sabia que, ao rearranjar os móveis, pode ganhar mais espaço em casa? Esse é apenas um dos erros que você pode estar cometendo.

O site Real Simple conversou com as especialistas Lindsey Zborowski e Sally Soricelli para identificar os erros comuns na organização da casa. Confira o que você pode mudar para otimizar o espaço do seu lar:

Colocar o sofá encostado na parede

"Tente afastar o sofá da parede e, se o espaço permitir, adicione uma poltrona como destaque", sugere Lindsey Zborowski.

Priorizar a estética em vez do conforto

"Muitas vezes, as pessoas escolhem móveis grandes e visualmente chamativos, mas que não oferecem conforto suficiente", explica a especialista.

Ter duas pias na cozinha

"Você acaba perdendo um espaço valioso que poderia ser usado para preparar alimentos", alerta.

Não usar armários até o teto

"Muito espaço na cozinha é desperdiçado por falta de armários que aproveitem toda a altura do ambiente."

Ignorar o espaço sob a escada

"Considere instalar um armário ou outra solução embutida para aproveitar essa área", recomenda Sally Soricelli.

Com algumas mudanças simples, é possível transformar sua casa e ganhar mais espaço sem grandes reformas!

