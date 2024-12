Água com limão: benefícios para o sistema digestivo e a saúde geral

Em um vídeo publicado no YouTube, o médico Christian Aguiar explica que a água com limão estimula a produção de enzimas digestivas e ácido clorídrico, o que melhora a digestão de proteínas e a absorção de vitamina B12 no corpo.

Além disso, o especialista destaca que, devido ao ácido cítrico presente no limão, a bebida também aumenta a produção de bicarbonato, favorecendo o funcionamento das enzimas digestivas. Como resultado, ela ajuda a desinflamar o intestino, combate a constipação e melhora a digestão residual, evitando o mau hálito.

Outro benefício importante da água com limão é o aumento na produção de citrato, uma substância que alcaliniza a urina e diminui o risco de formação de pedras nos rins. O citrato também atua no equilíbrio do pH do corpo. Além disso, por reduzir a acidez intracelular, ajuda a prevenir cãibras, fadiga muscular e celular, além de atuar na prevenção da osteoporose. Outros benefícios incluem a redução do risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

O ideal, segundo Aguiar, é consumir cerca de 600 mililitros de água com limão, preferencialmente em jejum, logo ao acordar ou durante as refeições, em pequenas quantidades. No entanto, pessoas com refluxo, úlceras ou gastrite erosiva devem evitar o consumo excessivo de água com limão.

