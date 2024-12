Sintomas de falta de ferro: Como identificar e o que fazer para tratar

Quando você se sente constantemente cansado e com a energia em baixa, pode ser que pense que isso seja causado pela falta de sono. No entanto, a deficiência de ferro também pode ser um fator importante para esse quadro de cansaço persistente. Fique atento a alguns sinais do seu corpo para saber se a falta de ferro pode ser a causa e como lidar com a situação.

A médica especialista Julia Cunningham, em entrevista ao USAToday, listou alguns dos sintomas mais comuns associados à deficiência de ferro. "Fraqueza, fadiga e tonturas são os sintomas mais evidentes que podem indicar que você está com deficiência de ferro", explicou a especialista.

Além desses sintomas, a deficiência de ferro também pode causar falta de ar e agravar os sintomas de condições crônicas, como a depressão, tornando o quadro ainda mais desafiador. "A anemia por deficiência de ferro pode deixar você mais cansado e dificultar a respiração, tornando-a mais curta", alertou Cunningham.

Outros sinais importantes a observar incluem cabelo mais fraco, pele pálida e alterações nas unhas, como rachaduras ou formas anormais. Esses são sinais de que seu corpo pode não estar recebendo a quantidade necessária de ferro para funcionar corretamente.

A médica também enfatizou que a deficiência de ferro pode ser um indicativo de problemas de saúde mais profundos. "É importante lembrar que a deficiência de ferro muitas vezes está ligada a outras condições subjacentes de saúde, como distúrbios gastrointestinais, doenças crônicas ou sangramentos não detectados", explicou.

Se você perceber qualquer um desses sinais, é essencial buscar orientação médica. A deficiência de ferro pode ser tratada com mudanças na alimentação, incluindo alimentos ricos em ferro, como carnes vermelhas, feijão, espinafre, entre outros, e em casos mais graves, o uso de suplementos.

