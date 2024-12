Como o Café influencia o microbioma intestinal: O que a Ciência revela - Você não dispensa uma boa xícara de café para começar o seu dia e dar aquele impulso de energia? Um estudo publicado recentemente no Journal of Nature Microbiology descobriu que o café pode ajudar seu microbioma intestinal. Nesta galeria, você encontrará tudo o que precisa saber sobre o café, seus efeitos no intestino e como ele pode impactar sua vida. Curioso para saber como o café pode afetar você positivamente? Clique agora para saber mais.

© <p>Shutterstock</p>