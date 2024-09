Bilionário que financiou missão da SpaceX é o 1ª civil a caminhar no espaço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois astronautas da missão da SpaceX fizeram uma histórica caminhada espacial. É a primeira vez que uma empresa privada leva civis para andar no espaço.

O QUE ACONTECEU

Bilionário que financiou a missão espacial foi o primeiro a sair da nave. Jared Isaacman é o comandante da Polaris Dawn e abriu a escotilha da nave por volta das 7h50.

Ele ficou cerca de dez minutos fora da cápsula da nave. "Em casa, todos nós temos muito trabalho a fazer, mas daqui parece um mundo perfeito", declarou Isaacman enquanto estava fora da nave Dragon.

A engenheira da SpaceX, Sarah Gillis, saiu do veículo minutos depois. Ela ficou 10 minutos no espaço, informando a equipe na Terra sobre a mobilidade do traje espacial. A SpaceX tenta desenvolver trajes que se ajustem melhor ao corpo, como roupas normais, ao contrário dos trajes restritivos e inchados que foram usados em missões espaciais no passado.

Isaacman e Sarah fizeram movimentos para testar os novos trajes, sempre conectados à cápsula por um dispositivo de barras que permite que ele se segurem. "Será algo parecido com dançar", explicou Isaacman em agosto. Os trajes também estão ligados por cabos para o fornecimento de oxigênio.

Sarah Gillis fechou a escotilha com segurança após reentrar na nave, informou a SpaceX. Agora, a cápsula está sendo repressurizada, ou seja, retornando a uma pressão igual a que a tripulação tem dentro de seus trajes. Depois, eles podem retirar os trajes espaciais e concluir a missão oficialmente.

Outros dois integrantes da missão –o piloto Scott Poteet e a médica da SpaceX Anna Menon -ficaram dentro da cápsula Dragon, para garantir que tudo corra conforme o planejado. Toda a tripulação ficará exposta ao vácuo espacial quando a escotilha se abrir. A operação permitirá testar a primeira geração de trajes espaciais da empresa, brancos e de aspecto futurista.

Polaris Dawn quer validar a tecnologia da SpaceX para levar civis até o espaço. A missão também testará recursos inéditos de suporte à vida e a conexão de internet no espaço, além de fazer pesquisas médicas sobre altitude.

Missão marca uma nova etapa da exploração comercial do espaço. É a primeira vez, desde a era Apollo, em 1970, que seres humanos estarão tão distantes da Terra, há cerca de 1,4 mil quilômetros.