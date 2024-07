Algoz de brasileiro, japonês ignora rival e não aceita derrota no judô

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O judoca japonês Ruyju Nagayama, que eliminou o brasileiro Michel Augusto, ficou inconformado com sua derrota nas quartas de final do judô 60kg nas Olimpíadas de Paris.

Nagayama perdeu para o espanhol Francisco Garrigos por ippon. O japonês, número seis do mundo, caiu para o quinto colocado no ranking internacional.

No entanto, o combate teve final um tanto quanto complicado. Garrigos aplicou um estrangulamento faltando cerca de um minuto para o fim da luta e os dois travaram embate no solo até serem separados. Só que a árbitra mexicana Elizabeth Gonzalez não abriu contagem de 20 segundos na imobilização e o japonês também não desistiu nem perdeu a consciência -embora tenha dado a impressão.

A decisão do resultado ficou confusa e confundiu a transmissão do Sportv. Os dois se arrumaram após se levantarem e parecia que eles retomariam a ação, mas a árbitra indicou a vitória do espanhol depois de aproximadamente 40 segundos.

Nagayama discordou da derrota e se recusou a cumprimentar o adversário, que caminhou até ele com a mão estendida. Ele fez uma leve referência após ter deixado o espanhol no vácuo e seguiu no tatame enquanto contestava a decisão.

A organização dos Jogos precisou mandar o japonês e sua equipe deixarem o local. Vaias foram ouvidas das arquibancadas enquanto ele se recusava a sair do tatame.